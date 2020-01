Staking in gevangenissen omdat minister van Justitie Geens eigen plan voor minimale dienstverlening doordrukt

Volgens de minister is er dus helemaal geen sprake van een aanval op het stakingsrecht. Hij wijst er ook op dat er drie jaar onderhandeld is over de minimale dienstverlening, maar dat de vakbonden in de laatste rechte lijn afhaakten: “Ik heb het informeel overleg opgestart in 2017. Ik heb drie rondes sociaal overleg gedaan en nu kwam het vierde overleg, per gevangenis. Dat is in september opgestart. In de meeste gevangenissen hebben de vakbonden hun kat gestuurd.”

Ook bemiddeling leverde niets op en dus drukt de minister nu zijn eigen plan door: “Ik ben geduldig, maar er zijn limieten.”