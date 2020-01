Storm Gloria bedekt Catalaanse kustplaatsen met zeeschuim en spoelt brug weg

De storm, die intussen in kracht afnam, is naar het zuidoosten van Frankrijk getrokken. In Spanje blijft woensdag nog alarmfase geel en oranje van kracht in 16 van de 52 provincies.

Gloria had een zware impact op het leven van alledag: de storm zette meer dan 200 straten onder water, veroorzaakte stroomonderbrekingen, deed scholen en gezondheidscentra sluiten, en eiste een zware economische tol.