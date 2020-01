"Technocraat" Hassan Diab is nieuwe premier van Libanon, maar het volksprotest luwt niet

Diab is professor in computerwetenschappen aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet. Hij is dan geen partijpoliticus, hij kreeg wel de steun van de FPM-partij (Vrije Patriottische Beweging, christelijke maronieten) van president Aoun, maar vooral ook van de sjiitische partijen Hezbollah en Amal. Samen hebben die een meerderheid in het Libanese parlement. Opvallend is dat de soennitische Toekomstpartij van vorig premier Saad Hariri hem geen steun geeft en ook niet in de regering stapt. Diab is niet helemaal een nieuwkomer in de politiek, zo was hij eerder al minister in een vorige regering.

In Libanon is de premier altijd een soennitische moslim, de president altijd een maronitisch christen en de parlementsvoorzitter een sjiiet. Dat systeem is uitgedacht om het wankele evenwicht tussen de bevolkingsgroepen in het land te behouden. Tussen 1975 en 1991 werd Libanon geteisterd door een bloedige burgeroorlog met wisselende bondgenootschappen.