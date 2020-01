"Telefoon van Amazon-baas gehackt nadat hij video had gekregen van Saudische kroonprins via WhatsApp"

Bezos kondigde vorig jaar ook aan dat hij en zijn vrouw McKenzie Bezos na 25 jaar huwelijk gingen scheiden. Dat was wereldnieuws. Het stel stond bekend als het rijkste koppel ter wereld. Ze troffen een schikking waarbij McKenzie het astronomische recordbedrag van 35 miljard dollar kreeg.



Saudi-Arabië ontkende eerder dat de telefoon van Bezos doel van een Saudische actie was geweest. En doet dat opnieuw in een tweet (zie hieronder). Bezos is eigenaar van de Amerikaanse krant The Washington Post sinds 2013. Volgens een Midden-Oosten-kenner in The Guardian zou de kroonprins mogelijk de berichtgeving over zijn land in The Washington Post willen beïnvloeden. De in het Saudische consulaat in Istanbul vermoorde journalist Jamal Khashoggi werkte overigens als columnist voor The Washington Post.