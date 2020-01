The Strokes op 3 juli op Rock Werchter

The Strokes is de eerste naam voor vrijdag 3 juli. Voor de andere data liggen al meer namen vast. Pearl Jam, Pixies en Wilco zijn bevestigd voor donderdag 2 juli. Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Faith No More en The Streets komen op zaterdag 4 juli. System of A Down, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes en Yungblud staan op de affiche op zondag 5 juli.

Rock Werchter is erg trots dat ze The Strokes heeft kunnen strikken. "De jongste jaren waren ze zo goed als onbeschikbaar", klinkt het. De band nam het afgelopen decennium vakantie. Nu komen de vijf originele leden - zanger Julian Casablancas, gitaristen Albert Hammond Jr. en Nick Valensi, bassist Nikolai Fraiture en drummer Fabrizio Moretti - terug met een nieuw album en een lange concertreeks.

De band bracht in 2001 "Is this it" uit. Met die debuutplaat zetten ze de gitaarrock weer op de kaart. Zonder dat album zou er vermoedelijk geen sprake geweest zijn van Arctic Monkeys, Franz Ferdinand of The Killers. Hun meest recente album "Comedown machine" dateert al van 2013.