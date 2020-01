Vandalen bekladden de Smedenpoort in Brugge

Vandalen spoten een soort tekst en een tekening aan de binnenzijde van de binnenpoort. Dat is niet naar de zin van het stadsbestuur, want die poort is pas eind vorig jaar volledig opnieuw geschilderd. Die schilderwerken kostten in totaal 70.000 euro, maar nu moet dus een stuk opnieuw geschilderd worden. "De schade blijft gelukkig redelijk beperkt", zegt schepen van patrimoniumbeheer Minou Esquenet. "Maar toch zouden wij willen vragen om ons patrimonium, dat wij zo goed in stand proberen te houden, met respect te behandelen."

Gedaan met bekladden

De schilders gaan nu een speciale laag aanbrengen op de muren van de Smedenpoort zodat de graffiti niet meer goed 'pakt'.