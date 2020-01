Vlaanderen wil extra natuurinspecteurs in dienst nemen "om wolven beter te beschermen"

Minister Demir gaat op zoek naar geld, om extra natuurinspecteurs in dienst te nemen. Dat heeft ze gezegd in het Vlaams Parlement. "Ik ben op zoek naar extra middelen om extra natuurinspecteurs te kunnen aanwerven, want ik ben het ermee eens dat we er te weinig hebben. Die oefening loopt en ik hoop dat we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben."

Dood Naya

Volgens de Natuurinspectie is wolvin Naya waarschijnlijk om het leven gebracht door jagers. De natuurvereniging Landschap VZW Vlaanderen heeft er eerder al mee gedreigd om naar de rechtbank te stappen als Vlaanderen niet meer inspanningen doet om de wolven te beschermen. Intussen is er een nieuwe wolvin in het gebied. In het onderzoek naar de dood van wolvin Naya heeft Vlaanderen zich intussen burgerlijke partij gesteld.