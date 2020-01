Wegverzakking op Brusselse Binnenring ter hoogte van Vierarmentunnel: "Gat van 30 op 30 centimeter"

Op de Brusselse Binnenring is een wegverzakking ontstaan ter hoogte van de Vierarmentunnel in Tervuren, in de richting van Waterloo. "De wegverzakking is ontstaan aan een inspectieput, het gaat om een gat van 30 op 30 cm", legt Jef Schoenmaekers van Agentschap Wegen en Verkeer uit. "Eén rijstrook blijft de hele dag afgesloten. Om het zinkgat te herstellen moeten er twee rijstroken worden afgesloten, en dat zal vannacht gebeuren." De tunnel gaat dan ook dicht. Vorige week veroorzaakte een wegverzakking op de E314 bij Herent dagenlang zware verkeershinder.