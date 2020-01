Woonzorgcentrum Deinze krijgt er kinderdagverblijf bij: "De bewoners kijken gefascineerd naar de kindjes"

In het woonzorgcentrum Ten Bosse in Deinze is er ook plaats voor kinderen. Een paar kamers werden verbouwd tot een kinderdagverblijf.

Ritje uitgespaard

In de groepsopvang De Kleine Vincent is er plaats voor 34 baby's en peuters. Speciaal is dat het kinderdagverblijf gelegen is in het woonzorgcentrum Ten bosse. "Vier serviceflats werden omgebouwd tot de opvang. Dat is een grote meerwaarde voor het personeel van Ten Bosse: zij moeten nu niet eerst naar de kinderopvang rijden voor ze naar het werk komen maar ze kunnen de kindjes gewoon meenemen", zegt schepen Trees Van Hove. "Zo zijn er minder verplaatsingen wat beter is voor het milieu."

Jong en oud samen

Maar ook de bewoners van het woonzorgcentrum hebben er baat bij: "Het is zo mooi om de bejaarden te zien kijken naar de spelende kindjes. Zo komen ze weer buiten en is er leven in de brouwerij." In de kinderopvang is er plaats voor 34 kindjes, ook mensen die in de buurt wonen kunnen in het kinderdagverblijf terecht.