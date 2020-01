Zet KV Kortrijk supporters aan tot gokken? Kansspelcommissie voert onderzoek

Het online gokbedrijf Golden Palace is een van de sponsors van KV Kortrijk. Als de supporters zich lid maken van het bedrijf, moeten ze de busrit naar de bekerwedstrijd van tien euro niet betalen. Maar dat is mogelijk in strijd met de reclamewetgeving.

Onderzoek naar actie

KV Kortrijk zegt dat de actie al weken loopt en dat ze geen weet hebben van een onderzoek naar die actie. "Golden Palace riskeert zijn vergunning te verliezen", zegt Marjolien De Paepe van de Kansspelcommissie. "Want in dit geval is er mogelijk sprake van een overtreding van de reclameregels die gelden voor onlinekansspelen. We hebben onze controleactie ingelicht over de actie. Die cel gaat nu controles doen. Als blijkt dat er effectief een overtreding is met de wettelijke regels, dan kan die cel een sanctie uitrollen ten opzichte van deze operator."