Vakbonden bij VRT voeren vandaag actie: zo zal u die voelen

De directe aanleiding voor de staking is de manier waarop CEO Paul Lembrechts vorige week ontslagen is. Volgens de vakbonden en het personeelsfront Iedereen VRT is dit gebeurd als een onderonsje van de voorzitter van de raad van bestuur en de minister, op basis van een rapport dat niemand mocht inkijken. De actievoerders gaan er vanuit dat het verzet van de CEO tegen de besparingen een reden was om hem opzij te schuiven.

Ook de besparingen zelf zijn een reden om te staken. Volgens de directie lopen de besparingen tegen 2024 op tot 44 miljoen euro.