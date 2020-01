Zuid-Koreaanse leger ontslaat transvrouw na geslachtsoperatie

Blijkbaar hadden directe oversten daar weinig problemen mee. Volgens Byun bezochten ze haar in het ziekenhuis en leek ze op weg om een rolmodel te worden voor andere mensen in het leger.

De legertop zag dat blijkbaar anders en zegt dat Byun "niet langer in staat is om in dienst te blijven". Een woordvoerder van Defensie sprak zelfs over "een fysieke handicap". Het Zuid-Koreaanse leger heeft geen richtlijnen voor het omgaan met transgenders, dus worden die ook niet uitdrukkelijk geweerd. Korea is een erg conservatief land waar holebi's en transgenders door velen beschouwd worden als mentaal gestoorden. Zo riskeren homoseksuele soldaten die betrapt worden op seks tot twee jaar gevangenisstraf. In de burgerlijke maatschappij in Zuid-Korea is dat evenwel niet strafbaar.