Zo klinkt de stem van een hogepriester die 3.000 jaar geleden in het oude Egypte leefde

Nesyamun was een hogepriester uit Thebe die leefde onder farao Ramses in de elfde eeuw voor Christus. Zijn mummie kwam aan het begin van de negentiende eeuw terecht in het museum van de Noord-Engelse stad Leeds. In 1941 ontsnapte ze daar trouwens tenauwernood aan bombardementen van de nazi's.

De mummie van Nesyamun werd in 1824 voor het eerst uitgepakt en is sindsdien uitvoerig onderzocht. Nesyamun bleek ergens in de 50 te zijn toen hij stierf, vermoedelijk door een allergische reactie veroorzaakt door een insectenbeet.