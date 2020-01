751 meldingen van seksueel misbruik bij Jehova's getuigen in Nederland: "Slachtoffers voelen zich onvoldoende erkend"

In totaal deelden 751 mensen hun verhaal over seksueel misbruik. Daarvan getuigden 292 mensen over het misbruik dat hen overkomen was, 459 deelnemers maakten melding van misbruik van iemand in hun omgeving. Het misbruik vond vaak binnen het gezin plaats (in 34 procent van de gemelde gevallen). Daarnaast waren de daders regelmatig geloofsgenoten of familieleden.