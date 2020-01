In New South Wales, in het zuidoosten van Australië, zoeken reddingswerkers naar het wrak van een blusvliegtuig. Het toestel verdween plots van de radar en is neergestort. De C-130 was bezig met het blussen van bosbranden in een regio op enkele tientallen kilometers van de hoofdstad Canberra. De drie bemanningsleden overleefden de crash niet.