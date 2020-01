Al vijf Chinese steden in quarantaine wegens coronavirus, maar nog geen internationale noodtoestand

Buiten China zijn voorlopig een tiental gevallen van besmettingen bekend, waaronder 4 in Thailand, 2 in Vietnam en telkens 1 in Japan, Zuid-Korea, Singapore, Taiwan en de Amerikaanse staat Washington. Volgens India is ook een Indiase verpleegkundige in Saudi-Arabië besmet, maar Saudi-Arabië zelf ontkent dat.



In elk geval nemen wereldwijd al verschillende luchthavens maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Mensen die aankomen uit regio's waar het virus heerst, moeten naar een speciale ruimte en worden daar onderzocht. Dat is bijvoorbeeld het geval op Heathrow in Londen, in Rome, in Istanbul, op enkele luchthavens in de VS en in verschillende Afrikaanse landen. Rusland heeft de controle aangescherpt op alle luchthavens en bij alle grensovergangen met China.