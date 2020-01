Chinese vrouw uit Leuven getuigt: "Mijn mama in Wuhan heeft het coronavirus, maar ze wordt niet geholpen"

De moeder raakte uiteindelijk bij een dokter. Die onderzocht de vrouw en stelde vast dat ze aan een erge vorm van het coronavirus lijdt. De moeder moest ondanks haar toestand opnieuw naar huis. "De dokter zei dat mijn moeder niet in het ziekenhuis kon worden opgenomen. Er waren, volgens de dokter, geen bedden vrij. Ik ben bezorgd, want mijn moeder heeft echt hulp nodig."



Besmettingsgevaar

De moeder van Ting moet nu elke dag naar het ziekenhuis om daar een infuus te krijgen. Nadien gaat ze weer naar huis. Ting, die zelf geboren is en opgroeide in Wuhan, begrijpt dat niet. "Mijn moeder verplaatst zich gewoon in de stad, terwijl ze ziek is. Op die manier kan ze ook andere mensen besmetten."

Ting heeft vandaag nog met haar moeder gebeld. "Ze is er heel slecht aan toe. Ik maak me echt zorgen. Ik heb de indruk dat de overheid de verspreiding van de ziekte probeert tegen te gaan, zonder dat de zieke mensen, zoals mijn moeder, worden geholpen."

Wanhopig

Ting, die enig kind is, kan weinig doen vanuit België. "Ik kan van hier in Leuven niets doen. Ik ben de wanhoop nabij." Ting zou graag bij haar moeder zijn. "Dat is niet makkelijk. Al het openbaar vervoer in Wuhan ligt stil. Ook de luchthaven is dicht. De stad is moeilijk te bereiken. Ik ben zwanger. Ik moet me ook beschermen."

De papa van Ting is enkele jaren geleden, na een ziekte, overleden. De moeder is dan ook alleen. "Op zo'n moeilijk moment, zou ik graag bij mijn moeder zijn. Zij heeft mij nodig. Ik heb haar ook nodig. Ik kan er niet van slapen. Ik denk continu aan haar."