De moeizame strijd tegen ebola in Oost-Congo: "Door het opgeflakkerde geweld moeten we bijna van nul herbeginnen"

Ebola is nog niet bestreden in Oost-Congo, zoveel is duidelijk. De epidemie, die nu al anderhalf jaar duurt, maakte al meer dan 2.300 doden. Hoewel de ziekte zo goed als bestreden leek, doken er afgelopen week opnieuw 16 besmettingen op.

Het opgeflakkerde geweld is daar de oorzaak van. "We moeten nu bijna van nul beginnen", zegt dokter Jean-Jacques Muyembe, de nationale coördinator ebolabestrijding, aan VRT NWS. Ebola is dan ook een van de grootste uitdagingen voor president Félix Tshisekedi, nu één jaar aan de macht in Congo.

Bekijk de reportage, van onze ploeg ter plaatse: