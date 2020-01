KU Leuven en Universiteit Antwerpen laten geen studenten meer naar China vertrekken wegens coronavirus

Er is anderzijds wel een parallel te trekken met SARS-virus dat in 2002 opdook in China, geeft Van Ranst toe: "Op dit moment lijkt het iets minder uitgesproken, maar dat dachten wij in het begin van de SARS-episode ook. De kans dat het evolueert naar een SARS-achtige toestand is in mijn inschatting wel reëel."

Net als bij SARS zijn het vooral oudere mensen die aan deze ziekte kunnen sterven. Bij jongere mensen zal het sterftecijfer veel lager zijn. "Maar we moeten ook kunnen toegeven dat bij een griep, wanneer die een longontsteking geeft bij iemand van 80 jaar, dat de mortaliteit daar ook zeer hoog van is. Dus dat ernstige longlijden in China, dat zien we eigenlijk ook elk jaar in ons land en overal ter wereld, met ernstige griep. Dus we moeten dit in dat kader ook wel kunnen relativeren."