Ongenoegen over beiaard in Baal: "Elk kwartier een deuntje, daar gaan wij aan kapot"

Voor sommigen is het een slaapdeuntje, voor anderen nachtlawaai. De beiaard in Baal leidt de laatste dagen tot kabaal in de gemeente. "Wij kunnen er niet van slapen", zegt Willy Volont, die drie jaar geleden van Tremelo naar Baal trok. "Er is zelfs een vrouw die twee maal per week bij haar dochter in Keerbergen gaat slapen om wat slaap in te halen. Elk kwartier een deuntje, daar gaan wij aan kapot." Willy en andere inwoners willen dan ook dat het gemeentebestuur ingrijpt.

Folklore

De burgemeester heeft begrip voor de situatie, al heeft hij er zelf niet echt een probleem mee. "Ik woon er op een boogscheut van en ik lig er niet wakker van. Voor mij is het deuntje waarmee ik in slaap val", vertelt burgemeester Bert De Wit. "De meeste inwoners zijn het gewoon, je went eraan. Daarnaast is het ook wel zo dat de beiaard al 125 jaar lang om het kwartier een deuntje speelt en dat is ook een stukje folklore waar we fier over zijn, waar we niet aan willen raken", gaat de burgemeester verder. "En het is ook geen nachtlawaai, klokkengeluid is volgens de regelgeving geen nachtlawaai."

Kerkfabriek

Toch wil het gemeentebestuur tegemoet komen aan de vraag van de buurtbewoners met slaapgebrek. "Voor ons mag de beiaard tussen middernacht en zes uur 's morgens stilgelegd worden", zegt de burgemeester. "Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de kerkfabriek en zij zijn niet geneigd om de klokken uit te zetten. Ik vrees dan ook dat het gaat escaleren en dat enkele inwoners naar de rechter zullen stappen." De kerkfabriek is niet bereikbaar voor commentaar.