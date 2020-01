Hardleerse dierenverwaarlozers voor de vierde keer veroordeeld: 5 maanden cel én zware geldboete

Na hun eerdere veroordelingen hadden ze de dieren op naam van de ouders van de vrouw gezet, maar volgens de rechtbank was dat niet meer dan een administratieve truc om hun verbod om nog dieren te houden te omzeilen. “Het is duidelijk dat de familie samen leeft en samen de dieren houdt”, aldus de rechter in zijn vonnis. “Het gaat hier om grondige inbreuken en een zware schending van het dierenwelzijn. De dieren krijgen niet de nodige zorgen en na een inbeslagname worden er opnieuw dieren gehouden."