Doomsday Clock "voor het einde der tijden" duikt voor het eerst onder 2 minuten voor 12

De zogenoemde Doomsday Clock, een symbolische klok die aangeeft hoe dicht we bij het einde van de wereld staan, is 20 seconden vooruit gezet. Vorig jaar stond ze nog op 2 voor 12, nu staat ze op 100 seconden voor 12. "We gebruiken voortaan seconden om uit te drukken hoe dicht de wereld bij een catastrofe staat, geen uren of minuten", zegt Rachel Bronson, de voorzitter van de Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) aan nieuwszender CNN.