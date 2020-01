Leidt de opwarming van de aarde ertoe dat we geen dure gascentrales meer nodig hebben? 

Gascentrales zijn peperduur, en omdat ze bovendien (naar verwachting) niet economisch rendabel zullen zijn, moeten ze worden gesubsidieerd.

Energieminister Marie-Christine Marghem spreekt over 5 miljard over 15 jaar, of 15 euro per gezin. Energieregulator CREG gaat een stap verder en heeft het over negen miljard. Andere goedgeplaatste bronnen spreken zelfs over 13 miljard. Of omgerekend: tachtig tot honderd euro per gezin, vijftien jaar aan een stuk.

Toch zijn gascentrales nodig, denkt de overheid, ook al zijn ze vervuilender dan windturbines of zonnepanelen. Als de kerncentrales sluiten, moet er op de kortere termijn een alternatief komen en dat moeten dan die gascentrales worden.

Maar is dat wel nodig? Energieregulator CREG zegt in een nieuw rapport dat we die gascentrales misschien niet nodig zullen hebben. De winters zijn warmer geworden en er is dus minder stroom nodig. Ook al omdat bij eerdere berekeningen van de behoeften door netwerkbeheerder Elia strenge winters uit de jaren tachtig zijn meegeteld.