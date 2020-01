Mensen met schulden krijgen extra hulp in Antwerpen: één afbetalingsplan voor alle schuldeisers samen

De stad Antwerpen heeft samen met de arrondissementskamer van Antwerpse gerechtsdeurwaarders een overeenkomst getekend. Mensen die schulden hebben bij verschillende schuldeisers, die een beroep doen op verschillende deurwaarders, kunnen die schulden nu allemaal laten bundelen. Het OCMW zal dan voorstellen om één afbetalingsplan op te stellen, waarmee alle schuldeisers tegelijk zullen betaald worden.

Sneeuwbal

"Schulden zijn vaak zoals een sneeuwbal", zegt schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (SP.A). "Zodra die begint te rollen wordt die alleen maar groter. Mensen krijgen dan de ene aanmaning na de andere en de ene na de andere gerechtsdeurwaarder aan de deur. Dat zal veranderen dankzij de overeenkomst met de gerechtsdeurwaarders. Via een digitaal platform zullen die kunnen zien hoeveel schulden iemand in totaal heeft, dat eraan gewerkt wordt en dat extra brieven sturen dus niet meer nodig is." De stad helpt maandelijks zo'n 1.200 mensen met het aanpakken van schulden.

Sociale functie

Voorwaarde is wel dat alle betrokken gerechtsdeurwaarders meestappen in het systeem. Martine Vergauwen, syndicus van de arrondissementskamer van Antwerpse gerechtsdeurwaarders, is ervan overtuigd dat velen dat zullen doen: "Gerechtsdeurwaarders hebben ook een sociale functie en dit systeem komt daaraan tegemoet. Het zal de werklast voor de gerechtsdeurwaarders ook verlagen. De schuldeiser kan gerustgesteld worden dat er afbetaald zal worden en bij de schuldenaar neemt het stress weg omdat hij niet meer de ene na de andere brief zal krijgen."

Steden en gemeenten vragende partij

Het gaat om een proefproject in de stad Antwerpen maar het is de bedoeling om het systeem veel verder uit te breiden, zegt Martine Vergauwen: "Ook andere steden en gemeenten, ook in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Limburg, zijn vragende partij." Begin volgende maand worden de gerechtsdeurwaarders geïnformeerd over het systeem.