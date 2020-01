10 jaar na ooievaar Pino strijkt nieuwe vogel in Nieuw Gent neer

In wijk Nieuw Gent staat een groot woonblok dat opvalt door zijn rode kleur, maar dat is niet het enige dat opvallend is. Er is een groot verwelkomingsbord gezet dat je welkom heet in de wijk en waar een ooievaar op staat die ondertussen al 10 jaar door de wijk vliegt.

Pino, zoals de ooievaar gedoopt is, is zelfs zo populair dat hij ook geschilderd werd op de gevel van een koffiebar tussen de woontorens. Tot nu toe werd de vogel altijd alleen gezien, maar nu zou er een tweede ooievaar gespot zijn.

Ooievaar in de stad

Een ooievaar hoort eigenlijk niet echt in een dichtbevolkte stad te zijn, vertelt Jan Rodts van Natuurpunt. "Qua voedsel is dat toch wat problematisch. Die dieren hebben vochtige weilanden en rust nodig. De ooievaar bouwt haar nest wel meestal in de buurt van de mens. Zo vinden wij ook nesten op schoorstenen op allerlei gebouwen zoals hoeves, kastelen en kerken. Maar ook op gewone huizen."

"Waarschijnlijk is die ooievaar daar in Nieuw Gent op zoek naar een hoge plaats om te slapen. Dat kan een appartementsgebouw zijn, een bouwkraan of een verlichtingspaal. Ooievaars doen dat om te ontsnappen aan roofdieren. Op die manier kan hij veilig de nacht doorbrengen. 's Morgens, als de zon er weer doorkomt, trekt hij dan verder naar plaatsen waar hij voedsel kan vinden," legt Jan Rodts uit. Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen is bijvoorbeeld niet ver.

Tijdelijk

"We kennen de ooievaar als een lange afstandstrekker die in koude tijden naar Afrika trekt en daar de winter doorbrengt en dan het volgende voorjaar terug naar zijn broedgebied vliegt." De meeste ooievaars zitten nu nog in Afrika, dus vermoedt Rodts dat de nieuwe Gentse ooievaar uit een halftamme populatie komt.

"De vogel komt waarschijnlijk uit een dierenpark zoals Planckendael, het Zwin of een ooievaarsdorp in Nederland. Die vogels zijn normaal gezien het trekinstinct kwijt. Je kan ze herkennen omdat ze meestal geringd zijn."

Toekomstig koppel?

"Waarschijnlijk zal de vogel zich aangetrokken gevoeld hebben tot de eerste ooievaar. Je weet nooit dat die twee elkaar kunnen vinden, maar dan moet het natuurlijk een vrouwtje en een mannetje zijn. Dan kan er misschien nog wel iets moois van komen. Maar het is een beetje koffiedik kijken wat die twee ooievaars in het komende broedseizoen gaan uitspoken."

(Lees verder onder de foto's. Foto's van Jeroen Desmecht)

Mascotte

Didier woont in Nieuw Gent en vindt het belangrijk dat de ooievaar zich daar thuisvoelt: "Als het winter is, dan komt hij zich bij ons een beetje amuseren. Voor ons is hij de mascotte en brengt hij eigenlijk de mensen hier bij elkaar, en dat is toch wel heel belangrijk. En nu hebben we er nog een tweede bij ook."

Bij de plaatselijke koffiebar, dat ook fungeert als klusatelier en doorgeefwinkel, kennen ze Pino ondertussen ook al. De zaak kreeg zelfs de naam "Bij Pino". "Het is ons embleem", vertelt Levi. "Ik werkte hier al een paar maanden toen ik hem voor het eerst zag. Iemand kwam de bar binnen om te zeggen dat Pino terug was, en plots stond iedereen buiten om een kijkje te nemen." De nieuwe ooievaar heeft hij zelf nog niet gezien, maar enthousiast is hij alleszins wel: "Hoe meer, hoe beter".

Favoriet plekje

Als je een van de twee ooievaars wil zien, heb je wel veel geduld nodig. Maar veel buurtbewoners zeggen dat Pino vaak zit te rusten op de lantaarnpaal vlakbij de ingang van het appartementencomplex. "Dat is Pino zijn favoriete plekje. En zeker als dat "madameke van den blok" komt met eten. Dan zie je hem plots verschijnen."