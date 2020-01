Straathoekwerkers verzamelen oude laptops en smartphones voor daklozen in Gent

"Er is absoluut veel nood aan", zegt Kaat Hermans van de Dienst Outreachend Werken van de stad Gent. "Het is begonnen op vraag van de gasten zelf. Een 'gast' is een cliënt (dakloze of kwetsbare persoon) waar we mee aan het werken zijn."

"Eén van hen vertelde mij dat ze niet snel genoeg kon antwoorden op de mails van de VDAB omdat ze altijd afhankelijk was van de computers bij ons op de dienst, in de bibliotheek of in de digipunten. Maar die zijn dan ook altijd verbonden aan openingsuren en dan moet je daar nog geraken. Want die mensen moeten ook nog zoeken naar voedsel en onderdak en dan geraken ze niet altijd meer op tijd aan een computer."

Nood aan laptops en smartphones

In het dagelijks leven gebruiken we allemaal laptops, computers en smartphones. Die verbinden ons met het internet en ook daklozen hebben dat nodig: "Er is echt veel nood aan laptops en smartphones. De wereld wordt steeds digitaler en voor zoveel zaken heb je e-mail nodig en dat voelen zij ook."

Om veel zaken te kunnen regelen heb je vaak een adres, een identiteitskaart of een bankrekeningnummer nodig. Al die zaken hangen samen en als je dan niet bereikbaar bent, dan ben je helemaal niks, zegt Kaat Hermans: "We willen net proberen om mensen die buiten de samenleving vallen door problemen of uitdagingen in het verleden, terug in de samenleving te krijgen. Een multimedia toestel is daar een hulpmiddel voor."

Niet alleen daklozen

"Onze doelgroep is heel breed, we werken met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het gaat om mensen die op allerlei vlakken geen deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Dus even goed kinderen die opgroeien in armoede, maar ook mensen die wel een huis hebben maar heel moeilijk rondkomen."

Er worden ook laptops ingezameld voor schoolgaande kinderen, en ook dat blijkt broodnodig. "We krijgen veel vragen binnen van gezinnen die via Smartschool (de website die gebruikt wordt als communicatiemiddel tussen ouders, leerlingen en school) kunnen communiceren met de school. Daar komt vaak 's avonds nog veel op, leerlingen kunnen dat dan niet meer checken als ze thuiskomen omdat ze geen toestel hebben. Als ze dan de volgende dag naar school gaan, vallen ze uit de lucht omdat ze niet wisten dat er iets moest gebeuren. En dat is echt niet ok want die kinderen worden al zo veel benadeeld. Dus ook hen willen we echt wel kunnen helpen."

Contact houden met familie

De toestellen worden gebruikt om werk te zoeken, of om kinderen deel te laten uitmaken van wat op school gebeurt, maar daklozen willen ook contact houden met het thuisfront. "We zoeken smartphones omdat heel veel van onze gasten dan contact kunnen houden met hun familie en hun mails kunnen checken. Maar zelfs oude gsm's die je niet meer gebruikt kunnen zeker ook al helpen. Mensen die nachtopvang zoeken moeten daar bijvoorbeeld voor inbellen. Dat is een gratis nummer maar je hebt wel een toestel nodig om effectief te kunnen inbellen. En als je niet kan gaan dan moet je ook kunnen afbellen want anders verlies je nachten. Dat is een heel complex systeem dus daarin is zelfs een oud toestel nog heel bruikbaar."

Basisbehoefte

"De gsm is tegenwoordig samen met eten en drinken één van de basisbehoeftes, en dat is voor kwetsbare mensen zeker niet anders. Integendeel zelfs, voor hen is het nog belangrijker."

Laptops (geen vaste computers), smartphones en tablets kunnen binnengebracht worden bij de Dienst Outreachend Werken van de Stad Gent. Zij zitten in de Abeelstraat 19 in Gent en zijn open op werkdagen tussen 9 uur en 12 uur. "Een kras is niet belangrijk, maar ze moeten gewoon nog werken."