Gerechtsexperts spreken op euthanasieproces: "Tine Nys mocht euthanasie krijgen, maar procedure niet correct nageleefd"

Morgen zullen de experten ondervraagd worden door de advocaten. Ook professor Wim Distelmans zal reageren op hun verslag. Hij had tijdens zijn verhoor gisteren al laten verstaan dat hij die "onafhankelijkheid" anders ziet. "Een arts is onafhankelijk als hij geen familiale of hiërarchische band heeft met de patiënt én als de arts zich afzijdig houdt in de euthanasieprocedure, net omdat die arts de euthanasie zelf niet wil uitvoeren." Distelmans benadrukt dat deze interpretatie van het begrip "onafhankelijkheid" ook is opgenomen in de informatiebrochure die de euthanasiecommissie verspreidt onder artsen om hen te informeren over de euthanasiewetgeving.