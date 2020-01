Einde van "cash for car": Grondwettelijk Hof vernietigt systeem waarmee salariswagen kan worden geruild voor loon 

Met succes, zo blijkt nu. Het systeem is discriminerend, vindt het Hof. Werknemers die geen salariswagen krijgen, kunnen die niet omzetten in loon, en dus ook niet genieten van de belastingvoordelen die "cash for car" op dat loon toelaat.



Dat de files zouden verminderen, de bedoeling van het systeem, is ook niet zeker, zegt het Hof. Wie zijn salariswagen inruilt voor meer loon, kan "daarmee een goedkopere kleinere wagen aanschaffen, die in even grote mate bijdraagt aan het fileprobleem", staat in de uitspraak.