Stormloop op mondmaskertjes in China, maar helpen ze echt tegen het verspreiden van ziektes?

"Mondmaskertjes zoals die standaard verkocht worden, bieden geen effectieve bescherming tegen virussen of bacteriën die verspreid worden via de lucht", zegt professor David Carrington, viroloog aan het St. George-ziekenhuis in Londen, aan de BBC. "Ze zitten te los, hebben geen luchtfilter en de ogen blijven onbedekt."

Maar ze kunnen wel het risico helpen verminderen om een virus op te lopen dat verspreid wordt via speeksel- of snotdruppeltjes, door een hoest- of niesbui. Ze bieden ook enige bescherming tegen de overdracht van virussen via de handen naar de mond. En op die manier worden ook heel wat virussen verspreid. Een studie uit 2016 stelt dat mensen ongeveer 23 keer per uur hun gezicht aanraken.