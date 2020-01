Internationaal Gerechtshof: "Myanmar moet er alles aan doen om genocide tegen Rohingya te voorkomen"

Het kleine West-Afrikaanse moslimland Gambia spande in naam van tientallen andere moslimlanden een zaak aan bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat oordeelt nu dat Myanmar dringend "alle mogelijke maatregelen" moet nemen om een genocide op de Rohingya te voorkomen. Volgens het Hof lopen de Rohingya namelijk nog altijd het risico om massaal vermoord te worden.

Myanmar moet volgens het Hof voorkomen dat er nog mensen vermoord worden of ernstige fysieke of psychische schade oplopen. De overheid moet ook bewijzen verzamelen van mogelijke genocide die al heeft plaatsgevonden. Myanmar zal over vier maanden ook nog eens voor het Hof moeten verschijnen om verslag uit te brengen over de uitvoering van de uitspraak van het Hof.

De uitspraak is bindend en er kan niet tegen in beroep gegaan worden. Toch heeft het Internationaal Gerechtshof weinig middelen om de uitspraak effectief af te dwingen. Experts vragen zich dan ook af of Aung San Suu Kyi, de regeringsleider in Myanmar, het oordeel van het Hof wel zal uitvoeren. Daarom roepen ze de internationale gemeenschap op om de druk op haar te verhogen.