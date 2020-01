"Terug naar unitaire staat" zegt informateur Bouchez (MR), Bart De Wever (N-VA): "Dit helpt de zaken niet vooruit"

Het voorstel voor "unitarisme" heeft weinig steun bij de bevolking, weet Wetstraatjournalist Ivan De Vadder. "In peilingen over de toekomst van het land, met alle mogelijke opties die er zijn, zie je dat de steun voor een eenheidsstaat even groot is als de steun voor een echte splitsing, zo'n 10 tot 15 procent."

Bevoegdheden van het Belgische naar het regionale niveau brengen, is altijd de manier geweest om conflicten te vermijden, legt De Vadder uit. "In 1991 bijvoorbeeld viel de regering over wapenleveringen aan Saudi-Arabië. Dat werd opgelost door de gewesten de bevoegdheid daarover te geven. En zo hebben we lang gewerkt."