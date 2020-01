Jongeren Advies Centrum opent drie nieuwe centra in Peer, Tongeren en Beringen

Limburg telt momenteel zes JAC’s waar jongeren tussen 12 en 25 jaar terecht met al hun vragen of problemen. “Er zijn drie thema’s die vaak terugkomen”, zegt Koen Albregts, coördinator van JAC Limburg. “Dat zijn zelfbeeld, conflicten thuis en alleen gaan wonen.” Maar de vragen kunnen ook gaan over relaties, drugs of misbruik.

Laagdrempelige hulpverlening

Jongeren kunnen op een laagdrempelige manier in contact komen met een hulpverlener van het JAC door een centrum binnen te wandelen, maar het is zelf mogelijk om vragen te stellen via mail of chat. “Jongeren hebben nood aan hulpverlening als je weet dat heel wat psychische problemen bij volwassenen ontstaan onder de leeftijd van 25 jaar”, zegt Albregts. “Het is dus belangrijk dat jongeren een JAC in hun buurt hebben.”

De nieuwe vestiging in Peer opent de deuren in maart. De start van JAC Tongeren staat voor juli gepland. Het centrum in Beringen pas in 2022. In 2019 werden 1.200 jongeren in Limburg geholpen. En met de nieuwe centra hopen ze nog meer jongeren te kunnen bereiken.