Ketnet Junior zoekt kindjes voor nieuwe opnames "Tik Tak"

De vernieuwde "Tik Tak"-reeks is sinds september te zien op Ketnet Junior. De reeks werd goed onthaald en is nu ook internationaal verkocht. Na het succes in België kunnen ook kinderen in Nederland (NPO), Denemarken (DR), Finland (YLE), Noorwegen (NRK) en Israël (Hop! channel) de nieuwe reeks bekijken.