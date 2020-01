Nieuw theatergezelschap "Woodman" in première met eerste stuk "2020 - Lubricant for life"

"2020, Lubricant for life", ofwel, een glijmiddel om het leven aangenamer te maken. Daarrond is de eerste voorstelling van het gloednieuwe toneelgezelschap Woodman gebouwd. Ze trekken alle registers open om hun publiek gelukkig te maken. Dat deden ze op 22 januari voor de eerste keer in ontmoetingscentrum Nova op het Antwerpse Kiel.