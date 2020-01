Maximumsnelheid op Brusselse Ring daalt nog dit jaar tot 100 kilometer per uur, zegt minister Lydia Peeters

De snelheidsverlaging op de Brusselse Ring is een van de 350 maatregelen in het Vlaamse Klimaat- en Energieplan dat de Vlaamse regering eind 2019 heeft goedgekeurd. De snelheidsverlaging moet niet enkel leiden tot een lagere CO2-uitstoot en een vermindering van het fijn stof, het moet ook zorgen voor een betere doorstroming en voor meer verkeersveiligheid.

Oppositiepartij Groen staat achter de geplande snelheidsverlaging, maar parlementslid Stijn Bex wilde graag weten vanaf wanneer de nieuwe snelheidslimiet zal gelden. Minister Lydia Peeters laat nu verstaan dat ze de maatregel graag nog in 2020 wil doorvoeren.

"Kan het dit jaar worden uitgevoerd? Ik denk dat ik daarop sowieso positief kan antwoorden", zei Peeters. "Ik denk dat ik duidelijk gezegd heb dat het niet op de lange baan wordt geschoven en dat onze administratie ermee bezig is. Ik moet misschien benadrukken dat ze er al mee bezig is. We zullen er zeker werk van maken", zei Peeters.

Langs de ring moeten zo'n 50 verkeersborden geplaatst worden. Er is overleg gepland met het Brussel Gewest en er moet nog een ministrieel besluit worden opgemaakt.