Oud DNA uit West-Afrika legt tot nu toe onbekende afstammingslijn bloot

Het verhaal begint in de jaren 1980, op de site van Shum Laka, vlak bij de stad Bamenda, in het noordwesten van Kameroen. De site is een rotsoverhang van 1.200 vierkante meter groot en ze ligt achter een waterval, op een hoogte van 1.600 m aan de zijkant van een vulkaan.

Shum Laka ligt in het 'Grassfields'-gebied in Kameroen, een streek waar de oorsprong van alle Bantoe-sprekende volkeren vanuit taalkundig perspectief gelokaliseerd wordt. Van hieruit zouden de Bantoe-sprekers zich steeds verder naar het zuiden verspreid hebben, over het hele subcontinent, tot in Zuid-Afrika en tot op de kust van de Indische Oceaan.

"Taalkundigen, archeologen en genetici hebben de oorsprong en de verspreiding van de Bantoe-talen tientallen jaren bestudeerd, en het Grassfields gebied is de sleutel tot deze kwestie", zei Mary Prendergast. "De consensus is dat de groep van de Bantoe-talen ontstaan is in west-centraal Afrika, vooraleer zich te verspreiden over de zuidelijke helft van het continent vanaf zo'n 4.000 jaar geleden." Prendergast is professor antropologie aan de campus in Madrid van de Saint Louis University en een van de superviserende auteurs van de nieuwe studie.

Gedacht wordt dat die verspreiding de reden is waarom de meeste mensen uit centraal, oostelijk en zuidelijk Afrika genetisch nauw verwant zijn aan elkaar en aan West-Afrikanen.

"Shum Laka is het referentiepunt om de zeer vroege geschiedenis van west-centraal Afrika te begrijpen", zei Isabelle Ribot, een antropologe aan de Université de Montréal die mee de skeletten opgegraven en bestudeerd heeft en die de belangrijkste auteur van de nieuwe studie is.

De Shum Laka-overhang werd in de jaren 80 en 90 opgegraven door archeologen uit België en Kameroen onder leiding van professor Pierre de Maret van de ULB in samenwerking met Els Cornelissen van het KMMA en Raymond Assombang van de Universiteit van Yaoundé. De site kan bogen op een indrukwekkend en goed gedateerd archeologisch patrimonium, met radiocarboondateringen die tot 30.000 jaar teruggaan.

Shum Laka staat symbool voor het "Steen naar Metaal Tijdperk", een cruciale periode in de geschiedenis van west-centraal Afrika die uiteindelijk zal leiden tot de metaalbewerking uit de IJzertijd en de landbouw. Gedurende deze periode diende de site geregeld als een begraafplaats voor families, en er werden 18 individuen, vooral kinderen, begraven in twee grote funeraire fasen, waarvan de ene ongeveer 8.000 jaar oud is, de andere 3.000 jaar.

"Dergelijke begrafenissen zijn uniek voor West- en Centraal-Afrika omdat menselijke skeletten hier voor de IJzertijd bijzonder zeldzaam zijn", zei Isabelle Ribot. "Tropische milieus en zure bodems zijn niet vriendelijk voor het bewaren van beenderen, en de resultaten van onze studie zijn dan ook echt opmerkelijk."