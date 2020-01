PostNL stopt na 125 jaar met postboot: 3 uur varen voor 5 brievenbussen

In De Biesbosch wordt de post al bijna 125 jaar per boot rondgevaren. Maar aan de traditie die in 1896 begon, komt dit voorjaar een einde. Dat melden lokale media in Nederland. Destijds werd de postronde in het leven geroepen om de postadressen te bedienen, omdat de boot de enige mogelijkheid is om bij de huizen langs het water te komen. Volgens de postwet moet namelijk elke Nederlander post kunnen ontvangen.

De boot deed er vroeger twee dagen over om de bestelronde af te varen, maar er waren toen nog meer postadressen dan nu en ook meer post. Anno 2020 doet de boot drie uren over de 45 kilometer lange tocht langs vijf postadressen. Maar ook aan dat verhaal komt een eind, omdat het te duur is en de postboot veel CO₂ uitstoot. (Lees verder onder de kaart.)