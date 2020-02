Psychedelische drugs zijn streng verboden maar ze kunnen ook zinvol zijn : 10 vragen en antwoorden

TV-presentator Otto-Jan Ham gaat vanavond in zijn "Brain Man" op een vierdaagse psilocybine-retraite, een psychedelische therapie in de buurt van Apeldoorn. Psychedelische drugs als "magic mushrooms" of lsd waren decennialang uit de aandacht, maar je hoort er steeds vaker over. Regelmatig verschijnen studies over het gebruik van psychedelica bij de behandeling van depressies, trauma's en zelfs verslavingen. Maar wat zijn psychedelica? Wat doen ze in je brein? En kunnen ze ook gevaarlijk zijn? Tien vragen en antwoorden over drugs waar je de komende jaren nog vaak over zal horen...