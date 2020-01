Recordaantal van bijna 93 miljoen dienstencheques gekocht vorig jaar

Er zijn vorig jaar welgeteld 92.874.835 cheques aangekocht door in totaal 776.000 Vlamingen. Beide cijfers zijn een record. Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is het duidelijk dat de dienstencheque niet meer weg te denken is uit de Vlaamse huishoudens, jonge en minder jonge: “Voor honderdduizenden gezinnen is de wekelijkse afspraak met de poetshulp intussen onmisbaar in het kader van de combinatie werk en gezin, en een groep oudere mensen kan langer thuis blijven wonen.”

Kleine kanttekening: de nieuwe Vlaamse regering heeft de fiscale aftrek voor de dienstencheque sinds begin dit jaar verminderd. Daardoor was er in december vorig jaar een duidelijke stijging van het aantal aangekochte dienstencheques. Die zullen dit jaar gebruikt worden. Het is afwachten of er daardoor dit jaar minder cheques zullen verkocht worden, en of het record dus eenmalig was.