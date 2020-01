Ruiterhal in Brasschaat gesloten door stabiliteitsproblemen

Het is nog niet duidelijk hoe lang de Ruiterhal buiten gebruik zal zijn. "Er worden volop alternatieven gezocht voor de geplande activiteiten", zegt schepen voor cultuur Carla Pantens (N-VA). Evident is dat niet want de Ruiterhal is een drukbezette locatie. "Er zijn heel veel evenementen die doorgaan in de Ruiterhal, in sommige periodes is dat zelfs dagelijks. Scholen, zomerkampen, feestjes, noem maar op. We zijn dan ook volop bezig met alternatieven te vinden voor de geplande evenementen."

In februari volgt er een tweede onderzoek naar de stabiliteit. In maart wordt opnieuw bekeken of de hal opnieuw gebruikt kan worden.