Tientallen staatshoofden herdenken bevrijding Auschwitz in Jeruzalem: Netanyahu en Pence halen uit naar Iran

Tientallen staatshoofden en regeringsleiders hebben in Jeruzalem de bevrijding van het het concentratie- en vernietigingskamp van Auschwitz herdacht, nu 75 jaar geleden. In Auschwitz werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen mensen, bijna allemaal Joden, vermoord. De sprekers in Jeruzalem waarschuwden voor nieuwe signalen van antisemitisme. Bij de Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse vicepresident Pence kreeg die waarschuwing een politieke tint. Zij riepen op om front te vormen tegen Iran, "het meest antisemitische regime van de planeet".