Wat is de "ideale" staatsstructuur voor België? 7 Vlaamse partijen geven hun visie

SP.A pleit voor een federaal België en vindt dat er zelfs een aantal bevoegdheden opnieuw gefederaliseerd moeten worden. Met andere woorden: meer bevoegdheden voor de federale regering en minder voor de regio’s. Efficiëntie in een ingewikkeld land als België primeert voor Kamerfractieleider Meryame Kitir. Ze geeft daarbij het voorbeeld van klimaat: “Klimaat is nu verspreid in verschillende regeringen. Voor ons is het belangrijker om dat op federaal niveau te doen, zodat je een wet maakt en klimaatmaatregelen die worden genomen, voor alle Belgen gelden en we daar geen onderscheid in maken.”

Daarnaast geeft Kitir aan dat sociale zekerheid en pensioenen ook op het federale niveau moeten blijven: “Ik zou niet willen dat we naar een systeem gaan waar Walen een andere loopbaanjaar of pensioen hebben dan Vlamingen. Voor ons als SP.A is het duidelijk: 42 jaar en een pensioen van 1500 euro. Als je dat invoert is het belangrijk dat je dat voor alle Belgen invoert en dat je niet met verschillende maatregelen komt.” De Kamerfractieleider vindt dat gelijkheid voor alle Belgen moet worden gewaarborgd, omdat er anders een interne concurrentie ontstaat in eigen land.