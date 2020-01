Strafpleiter Hans Rieder: "Dubbele rol van advocaat Keuleneer in euthanasieproces leidt mogelijk naar Cassatie"

"Er is een principe voor advocaten dat ze onafhankelijk moeten zijn. Die onafhankelijkheid komt in het gedrang wanneer men twee hoedanigheden heeft. Meester Keuleneer had een hoedanigheid waarbij hij heeft deelgenomen aan een deliberatie van het dossier van Tine Nys in de euthanasiecommissie. Dat het om een anoniem dossier ging en dat hij niet stemgerechtigd was, doen niets ter zake", zegt Rieder.