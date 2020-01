Trein rijdt wagen aan in Fleurus: 2 mensen komen om het leven

Het ongeval gebeurde gisteravond, iets na 20 uur. Volgens de eerste vaststellingen door de hulpdiensten en door spoorwegbeheerder Infrabel zou de overweg, en de signalisatie goed gewerkt hebben.

"Dat maakt dat men nu meer kijkt in de richting van onvoorzichtigheid, het niet naleven van de verkeersregels of het negeren van de slagbomen en het rode licht", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "Maar het is aan het parket om die piste te bevestigen, zij zijn nog met het onderzoek bezig."

Volgens Infrabel blijft de hinder voor het treinverkeer voorlopig beperkt. Eén van de twee sporen is intussen weer vrijgegeven. Maar wanneer de spoorweg weer volledig vrijgegeven kan worden is nog niet duidelijk.

"De trein die bij de aanrijding betrokken was, moet nog weggesleept worden en onze mensen moeten de spoorinfrastructuur nog controleren op schade."