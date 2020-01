VS weigert visa voor vrouwen die verdacht worden van "bevallingstoerisme"

Bevallingstoerisme is een lucratieve activiteit, zowel in de VS als elders. Bedrijven publiceren advertenties en vragen tot 80.000 dollar voor de praktijk, waarbij ze hotelkamers en medische zorg aanbieden. Veel (rijke) vrouwen uit Rusland en China reizen naar de VS om daar te bevallen. De VS pakt de praktijken al aan van voor het aantreden van Trump.