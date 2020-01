Universiteit Gent leert studenten "legaal flirten": "Ik heb nog geen klacht gehad, dus ik flirt wel goed"

Wat is legaal flirten, of beter wat is illegaal flirten? Dat schijnt de vraag te zijn op de universiteit van Gent. Binnenkort komen de studenten het te weten in een gastcollege.

"Ik flirt nooit"

"Stalken is illegaal", zegt een studente. "Maar dat is geen flirten hoor, dat is gewoon crimineel", reageert een andere student. Waar ligt de grens dan wel? "Ik denk dat de andere persoon de grens moet stellen. Als die persoon zegt dat iets niet oké is, dan is het niet oké. De rest kan wel, denk ik." Van alle gevraagde studenten flirtte er niemand. "Ik weinig tot nooit, maar ik ga zeker niet aan mensen komen. Gewoon oogcontact, ik denk dat dat wel oké is", legt een studente uit, "dat is volgens mij wel de juiste manier, niet grensoverschrijdend of illegaal."

"Het is mijn lichaam"

Of anderen soms illegaal flirten, dat weten ze wel. "Als je op café zit en iemand raakt plots je kont aan, dat is niet oké. Maar ik zie dat niet als flirten, dat is gewoon grensoverschrijdend gedrag. Maar we zijn er vaak over bezig. Als iemand je aanraakt, dat lijkt zo normaal. Maar dat is eigenlijk echt niet oké, dat is jouw lichaam", zegt een van de studentes. "Als je uitgaat zie je het wel vaker. Mensen die zat zijn of onder invloed en het zich achteraf beklagen. Alcohol en drugs verleggen de grenzen", aldus een student.

Goedbedoeld gastcollege

De studenten vinden het een goed idee dat mensen er wat meer uitleg krijgen over wat kan en wat niet kan. "Maar alleen als de juiste mensen erop afkomen tenminste", zeggen de studentes tegen elkaar. "Ja, ik vrees dat degene die het net nodig hebben, niet zullen komen."

Op 20 februari 2020 kunnen de studenten in de Blandijn alles leren over legaal en illegaal flirten.