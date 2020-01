Veel fijn stof in de lucht vandaag, Vlaamse Milieumaatschappij vraagt om geen houtkachels aan te steken

De Vlaamse Milieumaatschappij roept intussen de bevolking op om geen houtkachels aan te steken. "We vragen om geen hout te verbranden in open haarden of kachels. Zeker niet als bijverwarming of om sfeer te creëren", zegt woordvoerder Katrien Smet.

"Houtverbranding is de belangrijkste bron van fijn stof in Vlaanderen, zeker in de wintermaanden. Dus hoe minder hout we verbranden, hoe beter voor onze gezondheid en onze luchtkwaliteit. Maar we willen natuurlijk ook niet dat mensen kou gaan lijden."