Vierarmentunnel opnieuw open voor alle verkeer

Sinds zes uur vanochtend is de Vierarmentunnel op de Brusselse Ring weer opengesteld voor het verkeer. Vorige nacht werden in de tunnel problemen ontdekt aan een inspectieput van de riolering met een wegverzakking tot gevolg. Daardoor moest een deel van de snelweg dicht, wat gisteren voor grote hinder zorgde tijdens de ochtend- en avondspits. Afgelopen nacht werd de Vierarmentunnel totaal gesloten voor alle verkeer om de nodige herstelling uit te voeren. Die zijn intussen achter de rug, de tunnel is weer open.