Vlaamse onderzoeker vertrekt samen met NASA op sneeuwexpeditie

"NASA wil over 10 jaar een satelliet in de ruimte hebben, waarmee ze de dikte van sneeuwlagen op aarde kunnen meten", vertelt Lievens. "Dat zou heel belangrijke informatie opleveren, omdat sneeuw op wereldschaal een heel belangrijke bron is van water. Smeltwater levert drinkwater aan meer dan één miljard mensen op aarde. Het is ook een belangrijke bron voor de landbouw en voedselproductie."

Door de evolutie van het sneeuwvolume op te volgen, kunnen onderzoekers ook voorspellen wanneer het smeltseizoen begint en wanneer het water beschikbaar wordt voor consumptie. Een ook het risico op overstromingen kan worden ingeschat in bepaalde gebieden. Op lange termijn zegt de hoeveelheid sneeuw op aarde ook iets over klimaatverandering.