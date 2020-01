Volkswagen betaalt aan Canadese overheid een boete van 135 miljoen euro

Een rechtbank in Toronto keurde een minnelijke schikking goed tussen de Duitse autofabrikant en de Canadese overheid. Door het plaatsen van sjoemelsoftware in dieselwagens werden een aantal Canadese milieuwetten overtreden. En ter compensatie daarvan is nu dus die minnelijke schikking van zo’n 135 miljoen euro getroffen.

Deze boete komt bovenop de bijna 2,4 miljard Canadese dollar, zo’n anderhalf miljard euro, die Volkswagen in 2016 in Canada al betaalde. Dat was ter compensatie voor Canadezen die tussen 2009 en 2016 ongeveer 130.000 auto's kochten die niet aan de Canadese normen voldeden.